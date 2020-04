Ana Maria Braga diz estar curada do câncer de pulmão: ‘sumiu tudo’

A apresentadora do 'Mais Você', Ana Maria Braga, cumprindo quarentena durante pandemia do novo coronavirus. Foto: Instagram/@anamaria16

Ana Maria Braga afirmou nesta sexta-feira, 24, durante o Encontro com Fátima Bernardes, que está curada do câncer de pulmão. Ela conta que o exame que mapeia substâncias radioativas no corpo, realizado na sua quarta sessão de quimioterapia, surpreendeu os médicos.

"O pessoal que participou do exame de imagem saiu aplaudindo. Comparando meu exame da primeira vez para ontem [quinta-feira, 23], sumiu tudo", comemorou.

Esta é a quinta vez que Ana Maria enfrenta um câncer, mas, mesmo assim, sempre acreditou que iria sobreviver. Ela afirma ainda que, como está distante da família e amigos devido à quarentena, seu marido, o francês Johnny Lucet, tem a ajudado a lidar emocionalmente com a situação.

"No dia que fiz meu primeiro PET scan, ele estava comigo emocionado na sala e falei: 'I will survive' (Vou sobreviver, em inglês). Não sei se ele acreditou muito porque ele continuou chorando", recorda. "Parece que as coisas foram desenhadas. Estou sem minha família, sem minhas crianças, sem meus amigos e ele tem sido um parceiro maravilhoso", disse.

Ana falou ainda que finalmente parou de fumar. Ela confessou que sempre teve dificuldade para parar e remédios contra o vício lhe faziam mal. "Estou agora num recorde de audiência do cigarro. Ninguém aqui em casa fuma. A única louca aqui era eu", afirmou, em tom bem-humorado.

No começo da semana, a apresentadora já havia dado boas notícias, alegando se sentir curada. "Tive um privilégio: não tive queda de cabelo. Já fiz a quarta quimio[terapia] e a quarta imuno[terapia]. Está fazendo 21 dias nessa semana. Tenho um retorno nesta semana para saber que já foi tudo embora! [risos]"

"Tem o mal-estar normal de qualquer tratamento sério, muita 'química' no organismo. [...] Todos aqueles sintomas que as pessoas têm: enjoo, mal estar, um pouco de cansaço... mas estou numa fase ótima desse final de tratamento, dessa primeira fase", continuou.

Ana Maria Braga havia revelado em 27 de janeiro o diagnóstico de um novo câncer de pulmão.