A apresentadora do 'Mais Você', Ana Maria Braga, comemora 12 milhões de seguidores no Instagram Foto: Instagram/@anamaria16

Não é de hoje que Ana Maria Braga faz sucesso nas redes sociais. Ao lado de Gretchen, a apresentadora do Mais Você é considerada a rainha dos memes.

E nesta quinta-feira, 23, ela decidiu comemorar os mais de 12 milhões de seguidores que tem no Instagram.

No vídeo que publicou, ela aparece com dois balões dourados, com os números 1 e 2, pulando e sorrindo.

"12 milhões! Obrigada! Gente, fui atrás desses balões igual louca, procurei bastante, parei o trânsito, mas quero muito agradecer todo o carinho que recebi aqui! Muito amor por vocês", escreveu na legenda das imagens.