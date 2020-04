Ana Maria Braga apela por quarentena: ‘Todo mundo que pode deve ficar em casa pelos que não podem'

A apresentadora do 'Mais Você', Ana Maria Braga, cumprindo quarentena durante pandemia do novo coronavirus. Foto: Instagram/@anamaria16

Ana Maria Braga usou as redes sociais para fazer um apelo sobre a importância do isolamento em tempos de coronavírus. Como influenciadora digital e na vida real, uma figura pública como ela demonstrar preocupação com a pandemia pode contribuir para a luta contra a disseminação da doença.

Em janeiro deste ano, a apresentadora do Mais Você revelou que foi diagnosticada com câncer de pulmão novamente.

Ela já teve dois tumores no órgão. Agora, passa por tratamento de quimioterapia durante a pandemia.

Nesta segunda-feira, 13, Ana Maria usou as redes sociais para pedir para as pessoas cumprirem a quarentena. “Em casa! Porque posso ficar em casa, porque devo ficar em casa, porque todo mundo que pode, deve ficar em casa pelos que não podem e estão trabalhando para a gente ficar em casa”, escreveu na legenda da foto em que aparece com uma máscara feita de pano.

A apresentadora da TV Globo também chamou atenção para a porcentagem de pessoas que aderiram à quarentena no Estado. “Em São Paulo, precisávamos de 70% da população em casa, não chegamos nem a 50%”, concluiu.

Esta não é a primeira vez que a apresentadora faz apelo nas redes sociais. Em março, ela falou sobre a importância de os idosos respeitarem o isolamento social. "Recebi uma série de vídeos de senhorzinhos, senhorinhas, lindos, mas que estão teimando em sair por aí, como ir no mercadinho e achar que não tem problema nenhum. Tomem cuidado, se cuidem", afirmou.

Há três dias, Ana Maria Braga publicou no Instagram uma mensagem para seus seguidores. “Bom dia. Você acordou hoje? Que privilégio! Você acordou sem dor? Agradeça duas vezes! Um beijo para todos vocês e um abraço para aqueles que sofrem nos hospitais nesse momento. Eu estou bem, graças à Deus”, escreveu na legenda de uma imagem que fala sobre o prazer de acordar sem dor.

Diversos fãs e amigos comentaram a publicação, como a atriz Claudia Raia: "Amiga amada, sem dor é uma dádiva mesmo". "Muito bom saber que você está bem. Te amo!", escreveu Solange Couto.

