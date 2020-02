Ana Maria Braga antecipa férias para cuidar da saúde após novo câncer

A apresentadora Ana Maria Braga. Foto: Instagram/@anamaria16

Ana Maria Braga, que estava com férias agendadas para o dia 7 de fevereiro, resolveu antecipar o período de descanso para cuidar da saúde após novo diagnóstico de câncer de pulmão. A notícia foi dada por Patrícia Poeta e Fabricio Battaglini no início do Mais Você desta segunda-feira, 3, uma vez que eles vão substituir a apresentadora.

"Eu e Patrícia Poeta, minha querida amiga, a gente está aqui, mais uma vez, cuidando da casa da Ana, que antecipou um pouquinho as férias — começariam agora na quinta-feira — para poder se cuidar melhor. A gente não tem dúvida, claro, que todo mundo está torcendo por ela, que a Ana vai ficar bem, daqui a pouquinho está de volta aqui com a gente", disse Battaglini na abertura do programa.

Patrícia, que também apresenta o É de Casa aos sábados, disse que os dois estavam ali "de uma forma diferente". "A gente está aqui, sim, para cuidar da casa, mas a gente aqui também está para mandar muita energia positiva para nossa querida Ana, para que ela se cuide bem, para que ela descanse aí nas férias para voltar com tudo, voltar podendo mais do que nunca", afirmou.

A jornalista, que disse ter conhecido Ana Maria Braga em 2000, na Globo de São Paulo, lembrou que, em todo início do Mais Você, a apresentadora de 70 anos leva uma frase motivadora ao público. Assim, Patrícia convidou os telespectadores a enviarem ao programa mensagens destinadas à Ana Maria, que serão selecionadas e lidas enquanto ela estiver de férias.

Patrícia deu início à corrente e leu uma frase que havia escolhido nesta manhã: "A vida, às vezes, é bem dura e tudo o que a gente precisa fazer é mostrar que nós podemos ser mais duros do que ela, bem mais fortes".

Um dia após comunicar, ao vivo, que estava tratando um novo tumor no pulmão, Ana Maria publicou uma foto no Instagram e agradeceu aos seguidores pelas mensagens de carinho. "Nossa mente comanda nosso corpo! Eu agradeço a todos pelas inúmeras demonstrações de carinho! Não se preocupem, vai ficar tudo bem", disse.