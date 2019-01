Ana Hickmann valoriza beleza de sobrinho com lábio leporino: 'lindo e perfeito'

Ana Hickmann homenageou seu sobrinho Francisco, de dois meses, na noite de terça-feira, 29. Ela postou uma foto de sua irmã, Isabel Hickmann, com o menino no colo.

Francisco tem lábio leporino, condição em que a criança nasce com aberturas no céu da boca e nos lábios. "[Ele é] lindo, perfeito e cada dia mais gordinho. Deus abençoe esta família. Amo vocês", elogiou a apresentadora.

O bebê é o primeiro filho de Isabel, fruto do relacionamento com o empresário Arlindo Conde Neto. Ele nasceu prematuro, em novembro de 2018, e a mãe não economizou elogios sobre o pequeno em seu perfil do Instagram.

"Chico tem duas fissurinhas no lábio e no céu da boca, [características] que deram mais charme a ele", disse. "Menino de ouro, guerreiro, de uma força que surpreende todos os dias. Francisco, Chico, Chichico, Kiko, Francisquinho. Meu filho", completou ela.