Ana Hickmann sofre acidente no banheiro: 'Cena mais assustadora'

'Única coisa que tive foi um corte pequeno, profundo, mas pequeno, aqui na minha mão', conta Ana Hickmann. Foto: Instagram/@ahickmann

Muito assustada, Ana Hickmann publicou uma série de vídeos nos stories do Instagram, no último domingo, 7, para contar aos seus mais de 14 milhões de seguidores que a porta do box do banheiro simplesmente estourou em suas mãos. Apesar do grande susto, a apresentadora sofreu apenas um corte.

“Gente, passei por um livramento agora, juro. Levei alguns minutos para me restabelecer. Foi um susto o que aconteceu comigo. Estava saindo do banho, e a porta do meu box, na hora que fechei, estourou inteirinha em cima de mim. Juro! Foi a cena mais assustadora que já vi na minha vida”, relatou Hickmann.

“Isso nunca tinha acontecido aqui em casa, do jeito que quebrou, do jeito que partiu, era para ter cortado meu corpo inteiro, e a única coisa que tive foi um corte pequeno, profundo, mas pequeno, aqui na minha mão”, continuou.

Em seguida, a apresentadora da Record mostrou o estrago que havia ficado o banheiro após o acidente e uma imagem de um cesto com os cacos de vidro que sobraram do box.

“Olha o estrago, olha o tamanho da porta, gigantesca, e isso aqui foi o que ficou. Juro, foi o maior susto que já tive na minha vida aqui em casa. A porta é igualzinha a essa aqui, desse jeito, foi essa porta com esse puxador bem pesado que despencou em cima de mim inteirinho”, explicou.