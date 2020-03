Ana Hickmann relata sintomas provocados pelo novo coronavírus

A apresentadora Ana Hickmann. Foto: Marina Malheiros/Estadão

Ana Hickmann contou, por meio dos stories do Instagram, neste domingo, 22, que está com sintomas provocados pela infecção do novo coronavírus. Por conta disso, a apresentadora disse que vai se isolar em um quarto separado, na própria casa, pelas próximas duas semanas.

"Estou com febre, agora quietinha no quarto de hóspede aqui em casa. Nas próximas duas semanas, vai ser meu quarto, porque eu não vou poder ficar perto do meu filho nem do meu marido nem de ninguém da família porque agora estou com sintomas de gripe, febre alta, dor no corpo, graças a Deus sem falta de ar e sem tosse pesada, mas faço parte agora do grupo de suspeitos do coronavírus", relatou ela.

A apresentadora mostrou que está com os olhos inchados e lábios ressecados, além de permanecer tomando antitérmico, usando álcool em gel e máscara de proteção quando necessário. Ana explicou que ainda não fez o teste de diagnóstico da covid-19 porque não está com um quadro grave e, por isso, não precisa.

Com sintomas semelhantes aos provocados pelo novo coronavírus, Ana Hickmann mostrou que está com olhos inchados e boca ressecada. Foto: Instagram/@ahickmann

"Conversando com meu médico, tomei a decisão de me isolar, ficar quietinha aqui em casa, me cuidando com as orientações dele, me hidratando bastante, apesar de todo meu mal estar, ficar longe do meu marido, do meu filho. Mas não quero tirar o lugar de quem realmente vai precisar do exame, de um leito de hospital, de uma atenção especial. Eu não estou precisando", disse.

Ana Hickmann elogiou os profissionais de saúde que têm trabalhado no atendimento aos doentes e pediu que as pessoas levem a sério as recomendações de isolamento. "Amor e respeito é se afastar de todo mundo agora."