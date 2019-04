Ana Hickmann posta foto com Sérgio Moro: 'nosso super ministro'

Moro e Ana Hickmann. Foto: Instagram / @ahickmann

Ana Hickmann publicou na terça-feira, 9, uma foto ao lado do ministro da Justiça Sérgio Moro, no seu perfil do Instagram.

"Queria tanto esta selfie. Consegui. Nosso super ministro Sérgio Moro", escreveu ela na rede social. A apresentadora tietou também sua esposa, Rosângela Moro. "Amei te conhecer. Obrigada pelo seu carinho", afirmou.

Ana Hickmann e Sérgio Moro estiveram em um encontro de ministros com "formadores de opinião" em "apoio à nova previdência e ao pacote anticrime", em São Paulo, e também contou com a presença de Paulo Guedes, ministro da Economia.

No fim de março, Ana se envolveu em uma polêmica ao postar uma foto ao lado de Jair Bolsonaro afirmando ter tido a "honra de conhecer o meu presidente". Após críticas, se manifestou: "Não tenho partido, tenho o Brasil" (leia mais aqui).

Luciana Gimenez, da RedeTV!, também compareceu à cerimônia e tirou foto com Ana Hickmann. Recentemente, Luciana participou de reunião no Planalto com o presidente Jair Bolsonaro (leia mais aqui).

