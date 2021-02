Ana Hickmann comemora cura de câncer do marido: ‘Um milagre’

A apresentadora Ana Hickmann e o marido Alexandre Correa Foto: Instagram/@ahickmann

O marido de Ana Hickmann, Alexandre Correa, está curado do câncer, segundo publicações do casal nas redes sociais, nesta quarta-feira, 10. Alexandre lutava contra a doença desde o final do ano passado.

A apresentadora comemorou a cura do parceiro publicando uma homenagem a ele no Instagram. "Meu amor, você é o guerreiro mais forte e corajoso que eu conheço. Sua valentia e sua determinação superam tudo o que já vi nesta vida”, iniciou ela.

“Hoje nós recebemos a melhor notícia de todas: você venceu o câncer! Deus, muito obrigada por nos amparar por todos estes longos dias, nunca faltou fé nesta casa. Um milagre aconteceu nesta família. Obrigada, Deus, por esta bênção", escreveu Ana.

Mais cedo, o empresário explicou que a boa notícia veio depois de fazer alguns exames. "Realizei os meus exames de controle de sangue e imagem, notícia excelente: de acordo com o meu oncologista, não há mais sinais do câncer”, comemorou ele.

“Gratidão a todos que estiveram ao meu lado fisicamente e em oração. Obrigado, obrigado!", escreveu Alexandre na legenda da publicação. Além do agradecimento aos seguidores, ele também se declarou para a esposa.

“Obrigado por tudo, lutamos juntos, pela nossa história, pelo nosso filho, pela nossa família e pela Fé que nos guia”, comentou ele no post de Ana Hickmann. A apresentadora Ticiane Pinheiro também celebrou a alegria do casal nos comentários da publicação: “Ale é monstro, forte, guerreiro. Amém, meu pai. Só temos que agradecer”.

