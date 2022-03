Ana Hickmann comemora 41 anos e ganha homenagens nas redes sociais

'A Ana Hickmann é uma mulher feita de aço, guerreira e batalhadora', comentou o marido da apresentadora. Foto: Instagram/@alewin71

A apresentadora Ana Hickmann completa 41 anos nesta terça-feira, 1, e comemorou a data nas redes sociais. Ana publicou uma série de fotos temáticas no Instagram, com direito a bolo e a vela de aniversário.

"Foram tantas as lutas, mas também foram inúmeros os momentos de alegria e de risadas. Que neste novo ano eu possa ser ainda mais feliz e mais cheia de energia e disposição", escreveu.

Nos comentários, personalidades como Sabrina Sato e Beth Goulart parabenizaram a ex-modelo.

Ana ainda recebeu homenagem do marido, Alexandre Correa, e da amiga, Ticiane Pinheiro. Correa publicou fotos de momentos familiares e comentou: "Uma maravilhosa esposa e uma mãe exemplar. Sou um afortunado por ter me casado com essa mulher linda e valente. Obrigado por estar comigo em todos os momentos. Feliz aniversário. Te amo".

Ticiane também compartilhou fotos de momentos diversos com a amiga e madrinha de casamento e desejou: "Feliz aniversário para essa minha amiga gigante em todos os sentidos… alta, linda, bom coração, batalhadora, minha madrinha de casamento, minha companheira de todas as manhãs, super mãe, esposa e profissional!".