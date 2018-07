Ana Hickmann comemora 19 anos de casada: 'Passamos por tantas provações'

Ana Hickmann e o empresário Alexandre Côrrea Foto: Instagram/ @ahickmann

Nesta terça-feira, 14, a apresentadora Ana Hickmann e seu marido, Alexander Correa, completaram 19 anos de casamento. Para celebrar a data, trocaram mensagens de carinho nas redes sociais.

"Hoje completamos 19 anos de casamento, cumplicidade, amizade, família e muito amor. Já passamos por tanta coisa. Foram tantas provações. O amor sempre nos uniu. Hoje temos a família mais linda do mundo", escreveu Ana.

Pouco depois, o marido fez uma postagem em resposta: "Poderia e deveria escrever aquelas declarações longas e cheias de romantismo, mas isso soaria falso demais. Portanto, obrigado! Por me aguentar todos estes anos, ter me dado a oportunidade de ser seu agente, por ser uma mãe perfeita, uma esposa acima de qualquer qualificação e ter me dado o melhor filho do mundo. Parabéns para nós!"

Confira as postagens abaixo: