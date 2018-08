Ana Hickmann apresenta coleção de mil calçados em canal no Youtube

A apresentadora e modelo Ana Hickmann. Foto: Reprodução/ Youtube

“Tenho mais de mil pares de sapato. Pra quê tanto sapato na vida de uma pessoa? Eu respondo: eu amo sapato, trabalho com moda e faço designer de sapato”, declara Ana Hickmann, em vídeo no canal dela no Youtube. A apresentadora da Record TV afirma que é colecionadora de sapato e que os calçados são parte importante de sua carreira.

Ao mostrar uma prateleira na casa dela, Ana Hickmann se orgulha: “Só nesse pedacinho que vou mostrar para vocês, tenho mais de 300 pares. Contabilizando toda a minha coleção que tenho aqui, na parte de baixo da casa - um espaço exclusivo com sapatos em caixas e catalogados -, os sapatos no meu camarim em São Paulo e no meu apartamento, tenho mais de mil pares”.

Ana Hickmann guarda, até hoje, a primeira sandália que comprou no exterior. “Eu tenho uma das minhas primeiras sandálias gringas aqui. Eu não tinha dinheiro nem para pegar um ônibus e a pessoa foi lá e comprou uma sandália gringa. Pra que? O marido apoiou e disse ‘compra, você trabalha para isso’”, lembra.

A modelo, que calça número 42, confessa que troca até sola de sapato, quando gosta muito do calçado. Grifes como Gucci, Dolce & Gabana, Yves Saint Laurent e Louboutin fazem parte da coleção de Ana Hickmann.