Ana Furtado volta ao 'É De Casa' após começar tratamento contra câncer

A apresentadora Ana Furtado Foto: Instagram / @aanafurtado

Neste sábado, 21, Ana Furtado retornou ao comando do É De Casa após ficar algumas semanas de férias e de anunciar que foi diagnosticada com câncer de mama. O retorno rendeu muitos comentários nas redes sociais.

Logo nos primeiros minutos, Ana falou rapidamente sobre sua felicidade em estar no programa novamente. "Bom dia para todo mundo. Como é bom estar de volta, é muito emocionante! Tô muito feliz de estar de volta", disse ela.

No fim de maio, Ana Furtado fez uma publicação em seu Instagram revelando que foi diagnosticada com câncer de mama, que havia se submetido a uma cirurgia para retirada do tumor e que estava prestes a iniciar o tratamento. "Quero dizer que tô com muita fé, muita esperança e tenho muita coragem pra seguir adiante. Quero me solidarizar nesse momento com todas as pessoas que estão passando pelo mesmo processo que estou passando. Deixo todo meu amor, meu carinho e minha força para todos vocês", disse ela na época.

Desde então, Ana tem compartilhado nas redes sociais alguns relatos sobre o tratamento, incluindo as sessões de quimioterapia, e sempre ressaltando a importância do autoexame.