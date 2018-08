Ana Furtado se emociona com surpresa no 'Encontro' e agradece fãs

Ana Furtado durante sua participação no 'Encontro' Foto: Reprodução de 'Encontro com Fátima Bernardes' (2018) / TV Globo

A apresentadora Ana Furtado participou do Encontro com Fátima Bernardes desta segunda-feira, 25, e acabou se emocionando ao falar sobre a luta contra o câncer de mama pela qual vem passando.

"Uma onda de amor tem chegado pra mim diariamente, a cada minuto, cada segundo. Isso tem me feito tão bem, me fortalecido tanto, todas as pessoas que encontro na rua, manifestações de carinho e solidariedade, isso faz tanta diferença", contou.

Sobre os motivos que a levaram a expor sua doença ao público em suas redes sociais, explicou: "Foi uma decisão muito corajosa, mas ao mesmo tempo muito certa do meu objetivo. Primeiro, como pessoa pública, quis me colocar como ferramenta de divulgação, de alerta para todas as mulheres. Que isso pode acontecer com qualquer uma - inclusive comigo, que sempre me alimentei bem, me cuidei, fiz esporte, não era fumante e não tinha doença na minha família, enfim, não tinha perfil."

VEJA TAMBÉM: Mitos e verdades sobre o câncer de mama

Outubro Rosa Outubro é o mês da conscientização sobre a importância da prevenção e detecção precoce do câncer de mama. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), somente este ano, 57 mil novos casos da doença devem ser descobertos no Brasil. Veja mitos e verdades sobre o câncer de mama, apontados por Evandro Fallacci Mateus, mastologista e oncoplástico da Clínica da Mulher do Hospital 9 de Julho.

Foto: Divulgação

Somente mulheres idosas devem realizar a mamografia MITO. A realização da mamografia no Brasil é lei e deve se iniciar anualmente a partir dos 40 anos. Mulheres com histórico familiar de câncer de mama e/ou ovários devem iniciar a prevenção antes. A idade certa é definida pelo médico.

Foto: Ana J/Pixabay

Se o resultado da mamografia der alterado a paciente está com câncer MITO. Qualquer alteração deve ser vista com atenção, seja na mamografia ou durante o autoexame das mamas ou em exames de rotina. No entanto, essa anormalidade pode indicar cistos, nódulos e calcificações - não necessariamente um câncer de mama. O ideal é que a paciente procure um mastologista para esclarecimento e acompanhamento sempre que detectada uma alteração.

Foto: Piepie/Pixabay

Existem tipos diferentes de câncer de mama VERDADE. A medicina consegue identificar diferentes tipos de câncer de mama e os tratamentos são cada vez mais específicos. Com os novos conhecimentos sobre o perfil biológico de cada tumor e seu comportamento, pode se adequar com mais eficácia a quimioterapia, a radioterapia, a hormonioterapia e até a cirurgia.

Foto: Stefano Corso/Pixabay

A mamografia também detecta lesões menores na mama VERDADE. A mamografia é um exame eficaz para detectar lesões iniciais e não palpáveis. Essas lesões são classificadas de acordo com o risco de, algum dia, evoluir para o câncer. O tratamento deve ser definido por um mastologista.

Foto: Creative Commons

A mulher que retira o tumor perde a mama MITO. A cirurgia de retirada do tumor ou de toda a mama faz parte do tratamento contra o câncer, mas a reconstrução pode e deve ser feita. Atualmente, a tendência é preservar a maior parte da mama, sempre respeitando a segurança oncológica da paciente. A reconstrução acontece na sequência do procedimento cirúrgico da retirada do tumor. Consultoria: Hospital 9 de Julho.

Foto: Jillil 111/Pixabay

"A segunda é que quando você recebe o diagnóstico de câncer, ele vem cheio de tantos significados destrutivos e difíceis. A primeira coisa que você pensa é a morte, o medo, a insegurança, a culpa, a destruição. São tantas coisas difíceis, e naquele momento eu não tava sozinha", prosseguiu.

Ana ressaltou que seus familiares e amigos tivessem se unido em um "círculo de amor e apoio" para ajudá-la, "mas, ao mesmo tempo, com todo esse carinho, me sentia sozinha e solitária".

Por isso, destacou o outro motivo que a levou a tornar sua doença pública: "Eu queria ajudar outras mulheres a fazer esse alerta e me sentir acompanhada, e poder apoiar também, livremente, com todo meu carinho, força e amor, todas as mulheres e pessoas que estão passando pelo mesmo que eu estou passando."

Neste momento, Fátima levantou-se e anunciou que diversas das mulheres que haviam enviado mensagens para ela estavam ali no palco, o que deixou Ana visivelmente emocionada. Ela fez questão de cumprimentar pessoalmente todas e agradecer a surpresa.

"Que surpresa linda. Desculpa o choro, é de alegria, gente. Essas mulheres são muito especiais porque são muito guerreiras", agradeceu.

Clique aqui para assistir ao momento.

"O choro é de alegria por que essas mulheres são muito guerreiras!" #Encontro pic.twitter.com/ZRxhodHWxo — Encontro com Fátima (@EncontroFatima) 25 de junho de 2018

Surpresa linda! Todos que mandaram mensagens de apoio para Ana estão aqui presentes ❤ #Encontro pic.twitter.com/qQ9bLtfY1z — Encontro com Fátima (@EncontroFatima) 25 de junho de 2018