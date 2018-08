Ana Furtado revela luta contra câncer de mama: 'Já tirei o tumor'

Ana Furtado Foto: Instagram / @aanafurtado

A apresentadora Ana Furtado revelou ter passado por uma cirurgia por conta de um câncer de mama descoberto após um autoexame.

"Estou aqui para abrir meu coração a todos vocês. Depois de um autoexame, seguido de uma mamografia, descobri um câncer de mama em estágio inicial. Foi um baque muito grande quando recebi a notícia", contou em seu Instagram neste domingo, 27.

"Já me operei, já tirei o meu tumor e agora preciso fazer todo o processo de tratamento pós-cirúrgico, que inclui a quimioterapia. E quero dizer que tô com muita fé, muita esperança e tenho muita coragem pra seguir adiante. Quero me solidarizar nesse momento com todas as pessoas que estão passando pelo mesmo processo que estou passando. Deixo todo meu amor, meu carinho e minha força para todos vocês. Coragem!", prosseguiu Ana.

A apresentadora ainda fez questão de resasltar a importância do autoexame na publicação: "É o primeiro passo para perceber alterações nas mamas. Caso ache algo estranho, procure um mastologista, como eu fiz. O autoexame não é um método diagnóstico e não substitui a visita ao mastologista, mas pode ser o primeiro sinal de alerta."

"Tenho como maior alicerce o meu marido, filha e toda a minha família que estão me dando todo apoio e amor nesse momento", finalizou a atriz, que é casada com o diretor de TV Boninho.

Atualmente, Ana apresenta algumas edições do Encontro com Fátima Bernardes, além do É De Casa.

Confira o relato de Ana abaixo:

