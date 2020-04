Ana Furtado recebe ‘chuva de bombons’ de Boninho na quarentena durante pandemia de coronavírus

A apresentadora Ana Furtado. Foto: Instagram/@aanafurtado

Boninho esteve confinado nos estúdios da TV Globo por causa da edição de número 20 do Big Brother Brasil, que chegou ao fim na noite desta segunda-feira, 27. Thelma foi a vencedora, derrotando Rafaela e Manu Gavassi na reta final do programa.

Mesmo estando em confinamento por causa do BBB 20, o diretor decidiu fazer uma surpresa para a esposa, Ana Furtado.

“Gente, não estou acreditando. Olha o que acabei de encontrar em casa. Arte do meu marido”, publicou a apresentadora no Instagram.

Ela exibiu três grandes pacotes de bombons, em um total de 150 chocolates. É muita ostentação na quarentena! “Mas é muito bombom! 150 bombons, o que eu faço? O que você faria no meu lugar? Acho que vou comer uns cinco agora”, prometeu.

Ana Furtado travou uma luta recente contra um câncer de mama bastante agressivo. A cada passo da evolução do tratamento, a apresentadora compartilhou com os fãs como se sentia e como estava esperançosa em relação à cura.

Fazendo um trocadilho com o nome do marido, Ana agradeceu: “Ah, esse Bomboninho…”, escreveu na legenda do vídeo no Instagram.

Assista ao vídeo: