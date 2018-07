Ana Furtado passa por quarta sessão de quimioterapia e diz ter certeza de cura

Ana Furtado Foto: Instagram / @aanafurtado

Ana Furtado amanheceu com boas expectativas sobre a luta contra o câncer de mama nesta segunda-feira, 23. A jornalista publicou uma foto em seu Instagram segurando um terço e disse que hoje é o dia de sua quarta sessão de quimioterapia.

"Hoje é dia da minha quarta sessão de quimioterapia, ou melhor: 'menos uma', com prefiro chamá-la! Um dia de cada vez... a cada etapa, renovo minha fé e minha certeza de cura. Será mais uma semana de luta, mas o mais importante disso tudo é que não estou sozinha. Tenho ao meu lado o amor de minha família e amigos e tenho esse carinho todo que recebo diariamente de vocês por aqui. Sou verdadeiramente abençoada!", escreveu na rede social.

Ana tem 44 anos e descobriu a doença em estágio inicial há dois meses, após fazer um exame de mamografia. Desde então, a apresentadora compartilha mensagens positivas com os fãs e garante que não vai se entregar à moléstia.

"Viver ou morrer? Eu decido diariamente por viver! Sem dúvida alguma. Embora o câncer coloque a realidade da morte diante de mim, eu não me abato. Não desisto! Não me entrego! E não a nego... afinal, ela é uma verdade da nossa natureza. A negação é debilitante e nos afasta da verdade das coisas, atrapalhando a nossa capacidade de reação. Reaja e decida-se por viver!!!!", afirmou em postagem no Instagram.