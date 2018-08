Ana Furtado mostra técnica para reduzir queda de cabelo em tratamento contra câncer

Ana Furtado Foto: Instagram / @aanafurtado

A apresentadora Ana Furtado compartilhou mais um passo em sua batalha contra um câncer de mama.

"Ontem fiz minha segunda sessão de quimioterapia. E a sensação é de que essa foi menos difícil do que a primeira", contou em seu Instagram.

Ana ainda revelou estar passando por um processo para evitar a queda de seus cabelos por conta do tratamento: "Na foto, estou sendo preparada para a crioterapia. Trata-se de uma técnica que utiliza uma touca recheada com gel térmico, atingindo temperaturas negativas (-10ºC, no meu caso)."

"Esse resfriamento no couro cabeludo é muito doloroso, mas reduz a quantidade de quimioterápicos que chegam até os bulbos capilares, diminuindo a queda de cabelos", concluiu.

Confira a publicação abaixo: