Ana Furtado mostra novo corte de cabelo e comemora fim da quimioterapia: 'Um rito de passagem'

Ana Furtado mostrou novo visual após terminar as sessões de quimioterapia. Foto: Instagram/@aanafurtado

Ana Furtado mostrou nesta sexta-feira, 14, seu novo corte de cabelo em publicações no Instagram, nas quais também contou que terminou a quimioterapia e que vai começar com as sessões de radioterapia. Em maio, Ana contou que foi diagnosticada com câncer de mama.

"Hoje vivi um tipo de rito de passagem. Cortei o meu cabelo, que guerreiramente resistiu a tamanha covardia contra ele. Santa touca inglesa. Homens e suas tecnologias... tive esse privilégio. E os fios que foram, voltarão, e os que ficaram, cairão... esse é ciclo da vida", escreveu a apresentadora na legenda de um vídeo.

Ela ainda publicou uma selfie mostrando o novo estilo, com franja curta e comprimento mais curto. "Não importa para qual direção a vida nos leve, desde que estejamos no comando. Sempre! Seja dona de si, do seu corpo, dos seus desejos e sonhos, das suas escolhas, decisões e mudanças, da sua existência e do caminho que quer trilhar. Seja sua guia", disse na legenda.

Ana Furtado publicou um vídeo em suas redes sociais no dia 27 de maio, contando que descobriu um tumor na mama, que passou por uma cirurgia para retirá-lo e que iria começar as sessões de quimioterapia. "Quero dizer que tô com muita fé, muita esperança e tenho muita coragem pra seguir adiante. Quero me solidarizar nesse momento com todas as pessoas que estão passando pelo mesmo processo que estou passando", disse ela na época.

Desde então, ela tem usado as redes para compartilhar sua luta e também para conscientizar as mulheres sobre a importância do autoexame. "Caso ache algo estranho, procure um mastologista, como eu fiz. O autoexame não é um método diagnóstico e não substitui a visita ao mastologista, mas pode ser o primeiro sinal de alerta", falou a apresentadora.