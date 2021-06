Ana Furtado e Boninho dançam arrocha no clima do dia dos namorados; assista

O casal Boninho e Ana Furtado. Foto: Instagram / @aanafurtado

Véspera do Dia dos Namorados, e o casal Ana Furtado e Boninho já estão no clima. A apresentadora postou um vídeo dos dois dançando coladinhos ao som da música Na Ponta do Pé, de Nadson O Ferreirinha.

“A química bateu e a gente se empolgou. Dancinha de dia dos namorados? Já começamos”, escreveu na legenda do vídeo.

Com muito bom humor, malemolência e até beijão, o casal divertiu os internautas nesta tarde de sexta-feira, 11.

A apresentadora ainda colocou duas observações humoradas sobre o vídeo na legenda.

“OBS 1: Atenção! Esse vídeo contém cenas fortes de muita malemolência. OBS 2: O Instagram bloqueou nosso vídeo completo por conta dos direitos autorais da música! Tudo bem, tio Zuck! Mais tarde posto o completo no stories pra vocês”.