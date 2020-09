Ana furtado compartilha novo corte de cabelo: 'Finalmente a glória!'

Ana Furtado compartilhou no Instagram seu novo visual Foto: Reprodução Instagram/ @aanafurtado

Ana Furtado resolveu fazer uma mudança no visual e na segunda-feira, 7, mostrou para os seguidores o cabelo mais repicado com diferentes tons de loiro.

No Instagram, a apresentadora do programa É de Casa, da Rede Globo, postou primeiro um vídeo do passo a passo da mudança, desde o momento em que ela estava com a tinta nos fios até o corte finalizado e depois publicou o resultado do processo em uma foto.

“Finalmente a glória! Depois de ser flagrada com tinta na cabeça, o resultado final!! Estou amando? Estou!”, comemorou.

Diversos foram os comentários na publicação de Ana, com fãs e amigos conhecidos da apresentadora elogiando o visual. 'Que linda', disse a atriz Monique Alfradique. 'Gata garota', brincou a ex-jogadora Hortência. "Amei", escreveu a cantora Wanessa Camargo.

A apresentadora iniciou um tratamento contra câncer de mama em abril de 2018 e, no ano passado, durante sua participação do 6º Congresso Todos Juntos Contra o Câncer, Furtado revelou que perdeu toda a sobrancelha, quase todos os cílios e 40% do cabelo devido às sessões de quimioterapia. Desde então, ela tem adotado penteados mais curtos.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais