Ana Furtado compartilha foto com novo pet e encanta seguidores

A atriz e apresentadora Ana Furtado, com sua nova cadelinha Amora. Foto: Instagram/@aanafurtado

Os últimos anos na vida de Ana Furtado não foram fáceis. Isso porque a atriz e apresentadora travou uma longa luta contra o câncer de mama.

Compartilhando todos os momentos ao longo das sessões de quimioterapia, as angústias, passando pelas mudanças estéticas como os cortes de cabelo, agora, Ana Furtado apresentou aos seguidores nesta quarta-feira, 16, a mais nova integrante da família: a cadelinha Amora.

Pesquisadores em todo o mundo fazem levantamento relacionando o bem-estar emocional com a convivência canina. Estudos mostram que cães podem auxiliar no tratamento de pessoas com depressão e ansiedade. Cuidar de um bichinho de estimação também pode melhorar a autoestima e proporcionar uma troca genuína de afeto.

No perfil oficial no Instagram, Ana Furtado comemorou a chegada da cadela. “E com vocês...Amora! A mais nova integrante da família. Ela não é linda?”, escreveu na legenda da foto.

A imagem foi comentada por personalidades como a apresentadora Fernanda Gentil, Thalita Rebouças e Juliana Silveira.