Ana Furtado aparece pintando o cabelo sozinha na quarentena durante pandemia do coronavírus

Ela aproveitou para agradecer o auxílio, à distância, do hair designer Ricardo Rodrigues.

“Um belo dia resolvi pintar… E não é que deu certo? Não foi mole pintar esse cabelo todo que, depois de mais de três meses sem cortar, está quase chanel! Mas me diverti demais fazendo e, o melhor... amei o resultado “, escreveu a apresentadora no Instagram.

Respeitando o isolamento social por causa do novo coronavírus e cumprindo quarentena, Ana Furtado decidiu mudar o visual e pintar o cabelo sozinha. Ela mostrou que é gente como a gente e compartilhou os resultados nas redes sociais nesta segunda-feira, 22.

A apresentadora perdeu parte do cabelo quando fez tratamento de quimioterapia contra um câncer de mama. Desde então, assumiu o cabelo curtinho

Na sequência de imagens, Ana Furtado aparece colocando a coloração em um pote, uma foto do cabelo solto antes de pintar, depois preso, repartido e todo o processo até a finalização. As mechas loiras ficaram com uma aparência uniforme e perfeita. Confira.