Amybeth McNulty, de 'Anne with an E', se assume LGBT no Twitter

Amybeth Mcnulty como Anne; fãs ficaram desolados com o fim da série Foto: CBC

Amybeth McNulty, 18, atriz que vive a protagonista da série Anne With An E, revelou fazer parte da comunidade LGBT na quarta-feira, 17.

"Bem, acho que eu acabei de me assumir acidentalmente [risos]. Feliz mês do Orgulho", escreveu a atriz em seu Twitter ao lado de um emoji com a bandeira do arco-íris e um coração.

As mesmas figurinhas haviam sido usadas por ela ao compartilhar um vídeo feito por um fã com fotos suas horas antes. Ao publicar o conteúdo em um story no Instagram, ela havia escrito "Feliz mês do Orgulho".

Confira a postagem de Amybeth McNulty abaixo: