Amy Schumer revela que marido possui Transtorno do Espectro Autista

A comediante Amy Schumer e o marido Chris Fischer. Foto: Evan Agostini/Invision/AP

A comediante Amy Schumer, conhecida por seu trabalho como atriz e produtora na série Inside Amy Schumer, revelou que seu marido, Chris Fischer, possui Transtorno do Espectro Autista. A doença engloba diferentes síndromes marcadas por perturbações do desenvolvimento neurológico, todas marcadas pela dificuldade no relacionamento social.

"Eu sabia desde o começo que o cérebro do meu marido era um pouco diferente do meu. Ele foi diagnosticado com o que costumavam chamar de [síndrome de] Asperger. Ele tem transtorno do espectro autista e tinha alguns sinais desde o início", disse em um trecho de Amy Schumer: Growing, especial que foi ao ar na Netflix nesta terça-feira, 19.

"Assim que ele foi diagnosticado, me dei conta de como era engraçado, porque todas as características que confirmavam que ele estava no espectro são todas os motivos por ser tão apaixonada por ele. Essa é a verdade", completou.

Casados há pouco mais de um ano, o casal agora espera o primeiro filho juntos.