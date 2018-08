Amy Schumer responde usuário que editou seu corpo no Instagram

Esta não é a primeira vez que Mariah aparece com muitos retoques. Em novembro do ano passado, ela publicou uma foto em que aparece com uma roupa bem colada e é possível perceber uma deformação no espelho atrás da cantora, entregando o uso de um editor de imagens. Confira outras nove personalidades que também ‘escorregaram' no Photoshop:

Foto: Instagram/@mariahcarey