Amy Adams vai ler livros infantis no Instagram para combater efeitos do coronavírus

Amy Adams chega ao tapete vermelho do Oscar, em fevereiro de 2019 Foto: Lucas Jackson/ Reuters

Amy Adams criou uma conta no Instagram para anunciar uma iniciativa para combater os efeitos da crise do novo coronavírus. A atriz vai ler livros infantis para reunir fundos para instituições de caridade dedicadas aos pequenos.

"Eu finalmente decidi me unir para colocar em foco que crianças ao redor o país precisam de nossa ajuda e suporte durante esse período difícil", afirmou Adams em sua primeira publicação na rede social.

A atriz anunciou que vai colaborar no projeto chamado Save With Stories (Salvar com histórias), com a também atriz e a amiga Jennifer Garner.

"Será um lugar para assistir suas celebridades favoritas lerem o livros favoritos de seus filhos", explicou enquanto antecipou a criação de um fundo para doar para organizações Save The Children (Salve as Crianças) e No Kid Hungry (Nenhuma Criança com Fome).

Essas organizações sem fins lucrativos oferecem refeições nutritivas, livros e recursos de aprendizagem para comunidades em risco

e baixa renda nos Estados Unidos.

Segundo Adams, "mais de 30 milhões de meninos e meninas nos EUA dependem das cantinas da escola para sua nutrição, então a o fechamento das escolas afetará as comunidades mais vulneráveis​​".

"Não há máximo, nem mínimo, juntos podemos nos organizar e ajudar", incentivou a atriz.

Por seu lado, o vice-presidente da Save The Children, Betsy Zorio agradeceu Adams pelo gesto em uma declaração divulgada pela

meios de comunicação.

"Somos tremendamente gratos a Jennifer e a Amy por apoiarem este esforço crítico para ajudar as crianças mais afetadas nesse fechamento de escolas sem precedentes. Perda de aprendizado em grande escala pode estar entre os maiores impactos que o coronavírus terá nas crianças dos Estados Unidos", assegurou.

"Os primeiros anos são os mais importantes para o desenvolvimento de uma criança e perder a aprendizagem agora pode ter um impacto devastador em seu crescimento", alertou.

