'Amor, Sublime Amor': Anitta diz ter recusado convite para audição de filme de Steven Spielberg

A cantora Anitta revelou já ter recebido um convite para participar de um teste para 'Amor, Sublime Amor', de Steven Spielberg. Foto: Marco Ovando e Mario Anzuoni/REUTERS

Anitta fez diversas revelações neste domingo, 5, em uma entrevista concedida ao Fantástico, na TV Globo. A artista, que se tornou a primeira cantora brasileira a ganhar uma estátua de cera no Museu Madame Tussauds de Nova York, comentou sobre a ascensão da carreira internacional e contou já ter recebido um convite importante para uma produção internacional.

Em determinado trecho da entrevista, Anitta "passeou" pelo museu e falou sobre algumas personalidades. Dentre elas, estava o diretor norte-americano Steven Spielberg, conhecido por clássicos como E.T. – O Extraterrestre.

Ao avistar a estátua do cineasta, a artista revelou já haver recusado um convite para participar de uma audição do último lançamento de Spielberg, Amor, Sublime Amor, de 2021.

O longa é uma releitura de Romeu e Julieta e recebeu sete indicações ao Oscar deste ano, incluindo a de Melhor Filme.

Anitta disse que não aceitou a proposta por estar focada na carreira como cantora. "Estava muito empenhada em fazer minha carreira internacional acontecer e eu acho que, na vida, não dá para a gente 'agarrar' tudo ao mesmo tempo", afirmou.

Ela não revelou qual foi o papel oferecido à época. Porém, o filme rendeu o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante para Ariana DeBose, que interpretou uma personagem chamada Anita.

A artista ainda comentou que pensava não ter talento suficiente para participar de uma produção cinematográfica, mas que, agora, está se preparando para esse tipo de oportunidade.

"Hoje em dia, se você me chamar de novo, querido, eu vou. Agora eu já estou me preparando, fazendo aulas, já tenho capacidade para fazer vários filmes. Pode me ligar que eu vou", brincou enquanto simulava uma conversa com a estátua do diretor.

Ao Fantástico, Anitta contou que a foto de perfil dela no WhatsApp é um registro da atriz e cantora Carmen Miranda. Quando questionada se pretende ser "a nova Carmen Miranda", a brasileira negou: "eu sou a nova Anitta".

Assista ao trailer de Amor, Sublime Amor:

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais