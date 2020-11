'Amor de Mãe': Thiago Martins posta foto em último dia de gravação

Thiago Martins se despediu de 'Amor de Mãe' com foto ao lado do elenco da novela Foto: Instagram/ @tgmartins

Thiago Martins se despediu das gravações da novela Amor de Mãe e marcou a ocasião com uma foto em seu Instagram, que foi publicada nesta sexta-feira, 13.

O ator prestou uma homenagem ao elenco que interpreta a família do seu personagem, Ryan, na trama. Na foto, ele aparece ao lado de Regina Casé, Nanda Costa, Chay Suede, e outros atores.

"Ontem foi o último dia de gravação, último dia tendo essa galera como família na arte, mas na vida real, continuaremos sendo. Já tô com saudade. #AmordeMãe", escreveu Thiago na legenda da publicação.

A novela das 9 da Globo foi interrompida em março deste ano devido à pandemia da covid-19 e retomou as gravações no mês de agosto, com novo protocolo de segurança para prevenir o contágio.

Com apenas 23 capítulos a mais, focando nos enredos principais e incorporando o coronavírus na narrativa, a previsão é que a história de Manuela Dias volte a ser transmitida em 2021.