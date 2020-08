‘Amo estar no seu programa’, diz Ana Maria Braga para Fátima Bernardes

Ana Maria Braga falou sobre suas participações no 'Encontro com Fátima Bernardes' Foto: Rede Globo / Reprodução

A apresentadora Ana Maria Braga elogiou a colega Fátima Bernardes durante sua participação no Encontro com Fátima Bernardes desta segunda-feira, 17. Ana, que está fazendo participações no programa desde abril, comentou que tem gostado de aparecer na atração.

"Queria começar essa segunda-feira de bem com a vida, para dizer que eu amo estar no seu programa. Eu queria muito agradecer pela parceria que a gente tem tido ao longo desses meses", disse a apresentadora para Fátima.

O Mais Você, que Ana Maria apresenta, saiu temporariamente da grade da Rede Globo devido à pandemia do novo coronavírus, com o Encontro e o telejornal Bom Dia Brasil assumindo a faixa de horário. Ainda não foi divulgada uma previsão de retorno do programa. A apresentadora faz parte do grupo de risco para a covid-19, tendo mais de 60 anos, e recentemente se recuperou de um câncer no pulmão.

Tenho a impressão que o pessoal do twitter não tá no insta ein. Eu entrei ao vivo fim de semana lá da fazenda, falei que não tem ninguém mais ansioso pra volta do Mais Você que nós, mostrei minha horta e umas delícias que a gente faz e passa a receita... me segue lá -anamaria16 — Ana Maria Braga (@ANAMARIABRAGA) August 11, 2020

Ana, que continua acompanhada do Louro José em suas participações, também agradeceu pela oportunidade de continuar trabalhando: “Você me recebe sempre muito bem, e gostaria de dizer também que tudo que eu faço é com muito amor, muito carinho, assim como eu sei que é o que você faz aí, e eu adoro estar com você”.

“A gente tem que agradecer ao espaço que a gente tem, a gente é muito grato, principalmente ao nosso público a gente sabe disso. E eu sou muito feliz de ter você aqui e você sempre me emociona”, respondeu Fátima, agradecendo ao comentário da apresentadora.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais