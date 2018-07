'Admiração e sintonia', diz Cristiane Dias sobre William Waack

Foto: Reprodução / Instagram

A apresentadora Cristiane Dias, que teve um desentendimento com William Waack no Jornal da Globo da última quarta-feira, 18, publicou uma mensagem fofa em sua conta no Instagram, falando a respeito do colega.

"Humor, admiração, sintonia e parceria não têm manual. Viva os encontros improváveis e memoráveis!", disse, junto a um vídeo em que aparece com Waack na arquibancada do jogo de basquete entre Argentina e Estados Unidos na Olimpíada.

"O funk persegue o William Waack, gente. Olha lá!", brinca ela sobre a música que está tocando no ginásio. Ambos dão risada.