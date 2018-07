Amber Rose é processada por clube de striptease 

Modelo está sendo processada Foto: REUTERS/Danny Moloshok

Na noite da última quarta-feira, 22, Amber Rose esteve no All Def Movie Awards. Enquanto falava no palco, ela anunciou que havia comprado a Ace of Diamonds, um dos clubes de striptease mais famosos de Los Angeles.

No entanto, de acordo com o TMZ, os donos do negócio, a SKWS Enterprises, negaram e disseram que Amber não deu um centavo se quer pala o clube. Eles afirmaram ao site que o comentário dela foi falso e eles não venderam a casa.

Agora, eles estão processando a modelo e a informação do TMZ é que eles querem mais de um milhão de dólares.