Amber Heard registra queixa de violência doméstica contra Johny Depp

Amber Heard acusa Johnny Depp de violência doméstica Foto: AP

De acordo com o site TMZ, quase uma semana após o pedido de separação, Amber Heard foi à Justiça e abriu um processo contra Johnny Depp, no qual acusa o astro de Edward Mãos-de-Tesoura de violência doméstica.

A ocorrência foi feita com a inclusão de diversas fotos que registram os indícios da agressão. Em algumas, já divulgadas na web, ela aparece com hematomas em um dos olhos, que teriam sido provocados após Depp a atingir com um iPhone.

Segundo Amber, o ator ofereceu dinheiro para que ela ficasse em silêncio sobre o assunto, mas ela decidiu vir a público e pediu divórcio, além de também pedir uma ordem judicial temporária que impede o ator de qualquer aproximação. Amber afirma que Johnny é uma ameaça real à sua vida.

Johnny e Amber assumiram o relacionamento em 2012, após se conhecerem nas gravações do filme Diário de um Jornalista Bêbado, e estavam casados desde o início do ano passado.