Amber Heard nega ter sido removida de ‘Aquaman 2’

Jason Momoa e Amber Heard são Aquaman e Mera Foto: Warner Bros. Pictures/AP

Amber Heard negou, nesta terça-feira, 14, que teria sido cortada de Aquaman and the Lost Kingdom. A equipe da atriz se pronunciou sobre o assunto por meio de uma nota enviada ao site TMZ.

O portal Just Jared havia noticiado que, após a repercussão briga judicial com Johnny Depp (com quem foi casada entre 2015 e 2017), Amber teria sua participação completamente apagada da sequência.

Sua personagem, Mera, seria substituída por uma outra atriz por meio de refilmagens. Além disso, algumas cenas seriam alteradas para mostrar Arthur (Jason Momoa) ao lado da mãe, vivida por Nicole Kidman, ao invés da guerreira atlante.

No entanto, a equipe da atriz declarou que a notícia não passa de um rumor “impreciso, insensível e levemente insano”. A Warner não se pronunciou sobre o rumor até o momento da publicação desta nota.

Durante o julgamento, a artista relatou que teve sua participação no segundo filme de Aquaman reduzida por influência de Depp. Também durante o julgamento, o presidente da DC Films, Walter Hamada, afirmou que o papel de Amber no novo filme sempre foi menor que no primeiro.

"O tamanho do papel que ela tem no filme foi determinado no desenvolvimento inicial do roteiro", afirmou Hamada. Segundo o executivo, a razão foi uma insegurança quanto à química entre ela e o astro do filme, Jason Momoa. "Foram preocupações que surgiram no fechar do primeiro filme, a questão da química, sobre os dois terem ou não química", disse.