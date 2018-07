Amber Heard é interrogada durante sete horas em seu depoimento à Justiça

Foto: Divulgação

No último final de semana, Amber Heard foi interrogada pela equipe jurídica de Johnny Depp quando prestou seu depoimento à Justiça, que durou sete horas. A atriz foi questionada sob juramento pela equipe jurídica do ex em relaçao às alegações de que o ator era abusivo.

De acordo com o TMZ, Amber foi questionada sobre uma série de supostos incidentes entre ela e o astro de Hollywood, e não apenas sobre a briga que eles tiveram no dia 21 de maio, que marcou o fim de seu casamento depois que Johnny jogou um iPhone no rosto dela.

Durante o interrogatório por parte da advogada de Depp, Blair Berk, Amber foi questionada por que os cinco concierges, dois policiais e alguns seguranças não viram sinais de qualquer tipo de lesões após a suposta altercação em maio.

A atriz insistiu que estava ferida e não poderia explicar o que as outras pessoas viram.O depoimento já tinha sido adiado várias vezes, com Amber atrasada no Reino Unido e faltando a uma audiência na sexta, 12, pela manhã, enquanto no fim de semana anterior ela passou nove horas nos escritórios da advogada de Johnny, mas não foi questionada.

Enquanto isso, outra proposta de acordo teria sido colocada sobre a mesa, com os representantes legais de ambas as partes interessados ​​em terem tudo finalizado antes de um julgamento que está marcado para começar na próxima quarta-feira, 17.

Amber insistiu recentemente que ela queria chegar a um acordo com seu ex-marido, assim ela poderia deixar o episódio no passado, já que ela "subestimou o peso" que seu divórcio teria. Amber e Johnny se separaram em maio e ela conseguiu uma ordem de restrição temporária após acusá-lo de abuso doméstico.