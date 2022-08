Amber Heard contrata novos advogados para apelar de decisão contra Johnny Depp

Os atores Amber Heard e Johnny Depp na sala do Tribunal do Condado de Fairfax em Fairfax, Virgínia, em 16 de maio de 2022. Foto: AP Photo/Steve Helber

Após apelar da decisão do júri no processo de difamação que moveu contra o ex-marido, Johnny Depp , Amber Heard anunciou que contratou um novo time de advogados na esperança de conseguir uma revisão do caso.

Segundo o site TMZ, a atriz contratou a firma de advocacia Ballard Spahr, cujos advogados que vão liderar o time da artista ficaram conhecidos após representarem o jornal New York Times num caso de difamação movido por Sarah Palin no início do ano.

Elaine Bredehoft, ex-advogada de Amber, disse em comunicado que era a hora perfeita de "passar o bastão" da liderança do caso. "Nós acolhemos a oportunidade de representar a Srta. Heard nesta apelação por ser um caso importante para as implicações da Primeira Emenda para o país", disseram David Axelrod e Jay Ward Brown, novos representantes da atriz.

"Quando se trata de proteger o direito fundamental à liberdade de expressão, olhamos para a decisão do júri - parafraseando uma citação famosa - não 'como o começo do fim, mas apenas o fim do começo. Um tribunal diferente garante uma representação diferente, principalmente porque tantas novas evidências estão surgindo agora”, disse o porta-voz de Amber ao Entertainment.

Em junho, um júri de sete pessoas decidiu que a atriz difamou Johnny Depp intencionalmente e maliciosamente, quando ela escreveu seu artigo de opinião no Washington Post de 2018 e se identificou como uma figura pública que representava abuso doméstico.

Após semanas de uma ferrenha batalha judicial que dominou a mídia, a corte decidiu, em 1º de junho, que Depp havia sido difamado e que Amber Heard deveria pagar a ele 10,35 milhões de dólares. Ela também recebeu do ator 2 milhões de dólares de reconvenção pela alegação de que o advogado dele a difamou.