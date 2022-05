'Amar mais e usufruir da liberdade sem medo', diz Silva sobre expectativa para Bloco em São Paulo

Neste sábado, 7, Silva se apresenta com 'Bloco do Silva' em São Paulo. Foto: Manoella Mariano

Neste sábado, 7, acontece em São Paulo o Bloco do Silva, que tem estimativa de reunir cerca de 12 mil foliões. Comandado pelo cantor Silva, a edição de 2022 terá participação especial de Criolo. Além disso, o evento ainda traz Mulú, Mc Tha, Otto e Primavera Te Amo, e Jude Paulla.

Em entrevista ao Estadão, Silva contou sobre como está a expectativa para voltar com o Bloco, depois de dois anos sem se apresentar com ele. "Tô com as melhores expectativas do mundo. A última edição em São Paulo foi muito especial, pois ter o Memorial da América Latina lotado, cantando comigo, foi muito forte", diz.

Uma das novidades de 2022 é que pela segunda vez o Bloco do Silva será gravado. O cantor conta que tomou essa decisão graças ao resultado do Bloco em 2020: "Fiz questão de gravar esse novo material ali [Memorial da América Latina]. Certeza que vai ser lindo demais".

Para agitar o público de São Paulo, Silva explica como escolheu as músicas do setlist para este sábado, 7, e que levou em consideração singles que "marcaram a época e que continuam emocionando a todos".

"Basicamente esse critério, mas foi puxado selecionar porque esse repertório é enorme e a vontade era de não cortar nada", fala. Silva promete passar por sucessos do início dos 1990, de Daniela Mercury, Cheiro de Amor, Banda Eva, Olodum, e clássicos de Caetano Veloso, Gal Costa, Gerônimo e Gilberto Gil.

Silva promete agitar público com sucessos do início dos 1990, de Daniela Mercury a clássicos de Caetano Veloso. Foto: Manoella Mariano

O jovem cantor não esconde a felicidade em subir ao palco do Memorial da América Latina com seu Bloco e vê o evento como o momento para "misturar tudo e todos".

"Respeitar as diferenças, amar mais e usufruir da liberdade sem medo do futuro. Tempo de acreditar que a vida pode ser melhor. Todo mundo na mesma sintonia cantando e dançando junto", é assim que ele espera que a edição de 2022 seja.

Sobre a participação especial de Criolo, Silva fala que antes de convidá-lo para participar da apresentação, eles já estavam fazendo shows juntos. "Criolo é, além de tudo, divertido demais. É muito bom estar com ele o tempo todo e no palco ele é um gigante. Tá sendo uma alegria e honra imensa tê-lo comigo nesse show", diz.

Enquanto se prepara para desembarcar com o Bloco do Silva em São Paulo, o cantor relembra 2020, ano que o evento foi um dos mais procurados pelo público - as seis apresentações esgotaram todos os ingressos. "Foi uma surpresa muito boa. O Bloco foi uma experiência completamente nova pra mim e fiquei extremamente feliz quando vi que o projeto foi bem recebido pelo público", fala.