Amanda Seyfried revela que sofreu ataques de pânico durante apresentações

A atriz Amanda Seyfried falou sobre os ataques de pânico que ela sofreu no palco enquanto apresentava uma peça Foto: Reuters / Lucas Jackson

A atriz norte-americana Amanda Seyfried revelou em entrevista ao podcast Dr. Berlin’s Informed Pregnancy que sofreu ataques de pânico enquanto estava no palco durante apresentações da peça The Way We Get By, que ficou em cartaz em Nova York em 2015.

“Eu comecei a ter ataques de pânico a cada seis ou sete apresentações”, disse a atriz. “Às vezes as crises aconteciam durante as peças e a sensação é que você vai morrer, que precisa sair correndo do palco”, completou. Seyfried falou que superava as crises graças ao marido e co-protagonista na peça, Thomas Sadoski. “Ele percebia quando eu estava passando mal e segurava a barra durante os minutos em que eu me recuperava”.

A atriz concluiu dizendo que a experiência a ajudou a superar a ansiedade que a impedia de participar de peças de teatro. “Eu só fazia filmes porque me sentia mais segura e não tinha forças para combater meus medos”.