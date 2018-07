Amanda Seyfried lava seu cabelo a cada cinco dias

Amanda não gosta de usar muitos cosméticos Foto: Bang Showbiz

Amanda Seyfried admitiu que tem uma rotina de beleza convencional e que lava seu cabelo apenas uma vez a cada cinco dias, embora ela use shampoo a seco para mantê-lo limpo durante esse intervalo de tempo. A atriz compartilhou essa sua rotina com o InSyle online: "É uma manutenção super baixa. Eu lavo meu cabelo a cada cinco dias, porque a textura é cheia de friz. Eu uso shampoo a seco no intervalo".

Amanda prefere usar pouco cosmético no rosto, escolhas que, normalmente, consistem em rímel, gloss e o multifuncional óleo de coco. "Se for para encontros ou ver meus amigos eu uso máscara e gloss, cubro as espinhas e vou. Eu amo óleo de coco porque é muito natural. Eu uso em tudo, menos no cabelo. Às vezes, eu até uso no pescoço como um perfume se o clima estiver muito quente", explicou a loura, que confessou também que seu ícone de estilo é Cate Blanchett.

"Oh, Cate Blanchett. Ela sempre apresenta um estilo equilibrado e natural, linda. Na verdade nós temos a mesma maquiadora, a Mary Greenwell - ela é a primeira pessoa que agarrou meu rosto e tirou o inferno dele. Realmente funciona".

Enquanto isso, Amanda gosta de variar suas atividades físicas por causa de sua agenda ocupada, afirmando preferir esportes de luta como Muay Thai ou então aulas de spin.

"Eu malho todos os dias. Eu realmente gosto de três tipos de exercícios: muay thai, corrida e pesos - que trabalha o seu corpo de forma diferente. Se eu estiver em um hotel, eu costumo me exercitar em uma bicicleta. Você apenas precisa continuar ativa", detalhou.