Amanda Seyfried está grávida do primeiro filho

Thomas Sadoski e Amanda Seyfried em apresentação da peça "The Way We Get By" em abril de 2015 Foto: Sara Krulwich/The New York Times

A barriguinha proeminente de Amanda Seyfried (de "Lovelace") foi o grande destaque do evento de divulgação do perfume Live Irrésistible, da Givenchy, do qual ela é uma das garotas propaganda. O bebê será o primeiro filho dela e do noivo, o também ator Thomas Sadoski (da série "The Newsroom").

A gravidez só veio a público no lançamento, realizado na terça-feira, 29, quando a atriz, de 30 anos, apareceu com um vestido preto justo, que deixava a gravidez evidente.

Amanda e Thomas estão noivos desde setembro. Eles se conheceram em 2015, ao interpretar um casal na peça "The Way We Get By", e se aproximaram este ano ao repetir a parceria no filme "The Last Word", do diretor Mark Pellington, com estreia prevista para o próximo ano.