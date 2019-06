Amanda Bynes se forma em Moda, depois de ficar afastada das telas por problemas com drogas

A atriz Amanda Bynes. Foto: Danny Moloshok/Reuters

Amanda Bynes agora é graduada em Design de Moda. A atriz fez uma postagem nas redes sociais nesta segunda-feira, 24, com o diploma do Fashion Institute of Design and Merchandising, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Ela, que começou a carreira ainda criança, está atualmente afastada das telas e dos palcos por causa do vício em drogas. Na ocasião, a atriz atuou no filme A Mentira. No início do ano, Amanda teve de ser internada em uma clínica de reabilitação.

Em 2014, ela se matriculou na graduação de Moda. No perfil oficial no Twitter, Amanda publicou uma foto do momento da conquista do diploma. “Formada da FIDM 2019”, escreveu na legenda da imagem.

Em novembro do ano passado, a atriz disse que ficou deprimida ao se ver no filme Ela é o Cara. "Quando o filme foi lançado e eu o assisti, caí em uma profunda depressão por quatro ou seis meses porque eu não gostei do jeito que fiquei como menino", disse em entrevista à revista Paper. Segundo a atriz, se vestir de menino para se passar pelo irmão na trama foi uma "experiência interessante".

Amanda Bynes participou dos filmes Tudo que uma Garota Quer, de 2003, Ela é o Cara, de 2006, e Hairspray, de 2007. Recentemente, a atriz expressou o desejo de voltar ao cinema.