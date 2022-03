‘Amamentar sorrindo e sem dor: uma conquista’, diz Rafa Brites após nascimento de Leon

“Uma conquista. Próximo passo: amamentar sem tendinite”, diz Rafa Brites sobre amamentação. Foto: Instagram / @RafaBrites

A amamentação nem sempre é uma tarefa fácil. A maioria das mães encontra alguma dificuldade no processo de aleitamento. É um desafio até mesmo para as mamães já experientes e que têm o privilégio de contar com a ajuda de especialistas. É o caso da influenciadora Rafa Brites, 35, que no dia 22 de fevereiro trouxe ao mundo seu segundo filho, Leon.

Rafa usou as redes sociais no último fim de semana para dividir um momento muito especial com os seguidores: agora ela já consegue amamentar sem dor, pelo menos nos seios.

Ela mencionou que a maioria das mulheres também desenvolve tendinite nessa jornada, por ficar muito tempo com o bebê no colo.

Rafa e o jornalista Felipe Andreoli dividem nas redes sociais as rotinas de cuidados dos dois filhos do casal. Rocco, mais velho, já tem cinco anos, e a mamãe de segunda viagem já revelou que está tentando não comparar as gestações.

Em uma publicação no Instagram após três dias do parto, Rafa mostrou o fraldão que usou no puerpério. “Transbordando amor e leite. Entregue a esse período lindo e louco que é o puerpério”.

Há uma semana, a influenciadora também dividiu um susto da primeira semana pós-parto. Ela revelou que o cansaço desse período fez com que, acidentalmente, queimasse um casaco que havia acabado de comprar, ao pendurá-lo em frente a uma lâmpada. A situação poderia ter sido mais grave se o marido não sentisse o cheiro de queimado e visse o casaco pegando fogo ao lado dela.

Rafa contou que estava "dormindo em pé" e nem percebeu. Elaproveitou a situação para alertar as pessoas que acompanham o seu trabalho na internet para o déficit de atenção que o cansaço causa nesse período.

"É importante a gente estar ligada nesse puerpério e perceber o quanto a gente fica com déficit de atenção, concentração, mais que um alerta para as mães, fica o alerta para a rede de apoio! Você que tá perto aí de uma mulher que acabou de ter bebê, fica de olho!”.

Após a conquista de amamentar sem dor, Rafa brincou com os seguidores. "Próximo passo: amamentar sem tendinite. Quem aí teve? Algo que não se fala e pelo o que percebi, muitas mulheres tiverem". A influencer ainda prometeu fazer um vídeo mais detalhado sobre o processo de amamentação.