Alok recebe homenagem por realizar show com tradução em Libras

O DJ Alok Foto: Iara Morselli/Estadão

O DJ Alok recebeu uma homenagem nesta terça-feira, 14, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) por ter realizado o primeiro show de música eletrônica no Brasil com tradução em Língua Brasileira de Sinais (Libras). A iniciativa foi da deputada estadual Letícia Aguiar.

O show ocorreu em 30 de novembro de 2019, na comemoração do aniversário do parque de diversões Hopi Hari. A deputada registrou um requerimento com voto de congratulações na Câmara nesta terça-feira, 14.

“A música não é só o som e batida, mas também uma mistura de sentimentos e energia. Então, estou muito feliz em levar essa nova experiência para a galera que curte meu trabalho, pois sinto que precisamos estar cada vez mais próximos e mais conectados”, comentou Alok sobre o reconhecimento que recebeu.

A tradução em Libras foi feita pela intérprete Mariana Lima, que traduziu músicas do DJ como Hear me Now, Ocean e On & On.

Alok lança música com padre Reginaldo Manzotti

Alok também lançou nesta terça, 14, uma música feita em parceria com o padre Reginaldo Manzotti. Intitulada Vou Para o Alvo, a produção chamou atenção na internet pela combinação de música eletrônica com gospel.

“Sou fã de música eletrônica e trouxe esta inovação”, disse o padre em um post no seu Instagram. Alok, que recentemente anunciou o nascimento do filho, Ravi, também falou da música em sua rede social. “Foi um prazer trabalhar com você [padre Manzotti]”, comentou em um story.

Confira algumas reações nas redes sociais:

O novo feat do padre e do alok pic.twitter.com/pX9JOXUAPZ — Duardo não (@07_ehb) January 15, 2020

Abençoadah? Padre Reginaldo Manzotti segue inovando na indústria gospel e lança parceria com dj Alok intitulada “Vou Para o Alvo”. Minha avó se encontra fritando! pic.twitter.com/LY4P2l4APf — POPTime (@siteptbr) January 15, 2020

a nova do alok com aquele padre pic.twitter.com/nZmcvIvvrh — Arthur (@arthuryov) January 14, 2020

Mas que role aleatorio e esse meu povo o feat mais aleatorio com o padre e o alok LKKKKKKKK pic.twitter.com/AsegJTwb21 — STARBOY (@damdecarvalho) January 15, 2020

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais