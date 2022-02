Alok, Maiara & Maraisa e Pedro Sampaio são confirmados na Araçoiaba Fest

DJ Alok é um dos artistas que vão se apresentar no Araçoiaba Fest 2022. Foto: Wilton Junior/ Estadão

Na última terça-feira, 15, a organização da Araçoiaba Fest divulgou a programação, que neste ano celebra o aniversário de 165 de Araçoiaba da Serra (SP). Com um repertório eclético e para todas as idades, o evento ocorrerá durante cinco dias em abril e terá shows de grandes artistas brasileiros.

A organização espera que mais de 100 mil pessoas participem da Araçoiaba Fest. DJ Alok, Maiara & Maraisa, Bruno & Marrone, Henrique & Juliano, Pedro Sampaio, Barões da Pisadinha e outros grandes nomes da música estão confirmados no evento.

A Araçoiaba Fest 2022 ocorrerá nos dias 1°, 2, 8, 9 e 10 de abril no Centro de Eventos Nhô Juca, na região central da cidade.

Os ingressos para os shows estarão à venda pelo site e os valores variam de R$15 (meia-entrada) a R$600 (camarote) no 1° lote de vendas. Pessoas com deficiência têm entrada gratuita e os acompanhantes pagam meia-entrada.

Além disso, a organização trará duas apresentações com entrada gratuita para todo o público no último dia do festival. Confira a programação completa:

01/04: Bruno & Marrone, Gustavo Mioto, Mc Hariel

02/04: Maiara & Maraisa, Hugo & Guilherme e Mc Danny

08/04: Henrique & Juliano, ícaro & Gilmar, Don Juan

09/04: Barões da Pisadinha, DJ Alok, Pedro Sampaio

10/04: Israel e Rodolffo, Lara Silva (com entrada franca)

A Araçoiaba Fest também terá uma praça de alimentação com diversas barracas de bebidas e comidas.