Alok lança 'Meu Amor' com Ixã, músico e compositor de 19 anos. Foto: Ernando Prado @juniureal

Nesta sexta-feira, 4, mais uma música de Alok chega ao mundo. Meu Amor é o resultado de uma parceria mágica do DJ com Ixã, músico e compositor de 19 anos. Os dois se conheceram durante uma cerimônia espiritual com o Povo Huni Kuî. No meio da celebração, o cacique Mapu Kuî pediu que algumas pessoas presentes compartilhassem rezas e cantos tradicionais.

Foi nesse momento que Ixã soltou a voz e deixou Alok emocionado. No mesmo instante, o DJ convidou o jovem para gravar com ele.

Na cerimônia, ele estava tão entregue e acabou cantando cerca de quatro músicas. Ao abrir os olhos, se deparou com Alok e a mulher dele, Romana, em sua frente. "Foi surreal, as pessoas olhando pra mim muito felizes. Sou muito agradecido ao Alok, a sua equipe e ao meu Epã (pai) por tudo que venho vivendo. Sei que ainda viverei ao lado dessas pessoas e profssionais tão importantes para mim", conta.

"Ixã despertou a sensibilidade de todos ali presentes quando olhamos para sua história de vida: um garoto não indígena que junto da mãe passa a integrar a vida e cultura do povo Huni Kuî e então, passa a se encantar com a musicalidade tradicional, integra-se ao universo indígena, se pinta, se veste e vive como um indígena. Ele traz a sua poesia sobre o amor à sua música. Vi em Ixã um vetor de conexão entre os dois mundos, sua história vai na contramão dos enredos que estamos habituados a presenciar", fala Alok.

Por ter nascido fora da comunidade indígena, foi só com a união de sua mãe com Mapu Kuî que Hugo Gabriel Messias Pantoja passou a viver no Centro Huwã Karu Yuxibu (Centro de Fortalecimento da Identidade Cultural do Povo Huni Kuî), em Rio Branco, Acre, e se identificar com as tradições de seus ancestrais indígenas.

Já o amor e interesse pela música veio logo cedo, pois aos 9 anos ele aprendeu a tocar violão sozinho e a partir daí começou também a compor. Ao perceber o talento de Ixã, a avó materna o matriculou em uma escola de música e isso resultou em mais de cinquenta composições próprias do jovem.

Com letra em português, Meu Amor é a música de estreia de Ixã e tem como tema um dos sentimentos mais caros aos humanos e mais enigmáticos também. O single chega às plataformas de streaming com direito a videoclipe no canal do YouTube de Alok.