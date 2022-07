Alok faz show com recorde de público no Tomorrowland e apresenta 'rave do futuro'

O DJ brasileiro Alok durante show com público recorde no festival 'Tomorrowland'. Foto: @alivecoverage

Após um intervalo forçado de dois anos do início da pandemia de covid-19, Alok se apresentou no Tomorrowland, um dos maiores festivais de música do mundo, neste sábado, 16, na Bélgica. Em turnê pela europa, o brasileiro foi um dos headliners do palco principal com um mega show de luzes, projeções visuais e sons.

O show, segundo organizadores, reuniu cem mil pessoas na área de recreação De Schorre, em Boom, entre Antuérpia e Bruxelas. O artista, que lançou recentemente Deep Down em parceria com Never Dull, Ella Eyre e Kenny Dope, mostrou o que ele tem chamado de "future tech", uma espécie de rave do futuro.

"Quis experimentar novas sonoridades, misturar vibrações de tech-house com o que chamam de 'rave do futuro', algo que traz uma sensação de intimidade, mas com energia suficiente para funcionar em grandes apresentações como o Tomorrowland", disse Alok.

Festival 'Tomorrowland', um dos maiores do mundo, que ocorre na Bélgica. Foto: @alivecoverage

O DJ também disse que Tomorrowland é a realização de um trabalho construído ao longo dos anos com uma equipe competente: "Agradeço a todos que caminham comigo emanando sempre as melhores energias. Foi incrível estar de volta a esse lugar mágico após dois anos".

Na segunda-feira, 18, Alok retorna a Ibiza, Espanha, onde mora.