Alok compartilha playlist com suas principais escolhas musicais

O DJ Alok se apresentando no 'Big Brother Brasil 20' Foto: Paulo Belote / Globo / Divulgação

O DJ Alok vai disponibilizar semanalmente uma playlist com as músicas que mais tem ouvido ultimamente. O objetivo do artista é compartilhar com o seu público os hits de maior sucesso no Brasil e no mundo

Na lista “Easy Alive by Alok”, as faixas escolhidas por ele possuem grandes artistas como Martin Garrix, Meduza, Bhaskar, Dubdogz, Tiesto e já se encontram disponíveis no Spotify.

“Não é incomum me perguntar o que estou ouvindo. Agora, vou ter a oportunidade de mostrar um pouco da minha pesquisa musical e o que tenho descoberto de interessante na cena. Quero que as pessoas entrem em contato com essas sonoridades que fazem parte da minha playlist contribuindo para que tenha um dia mais animado e leve”, diz o DJ.

Confira abaixo a playlist do Alok: