Alok anuncia que será pai pela segunda vez: ‘Resultado da quarentena’

DJ Alok Foto: Iara Morselli / Estadão

Alok e Romana serão pais pela segunda vez. A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 15, pelas redes sociais. Ravi, o primeiro filho do casal, nasceu em janeiro, pouco antes da chegada da pandemia do novo coronavírus.

“É com enorme alegria que gostaríamos de contar pra vocês que nossa família está crescendo. Estamos esperando mais um bebê! Esse é o resultado da nossa quarentena”, brincou Alok no perfil oficial dele no Instagram.

O músico continuou a brincadeira: “Foi feito no dia da live. A energia da live perdurou a noite inteira (risos)! E essa luz vai permanecer pelo resto de nossas vidas! Obrigado Deus por mais uma benção”, concluiu.

Na foto, compartilhada no Instagram, Alok aparece segurando os bracinhos do pequeno Ravi e Romana, ao lado, coloca uma das mãos na barriga.

O casal está há um ano e meio junto e já tinha planos de aumentar a família, mas não tão cedo. “Tínhamos o sonho de que as crianças tivessem pouca diferença de idade, mas não pensava que Deus planejaria tão perfeitamente ao ponto da data prevista para a chegada do próximo bebê ser no mesmo dia do nascimento do Ravi”, contou Romana, que está no terceiro mês de gestação.