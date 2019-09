Alok anuncia qual será o nome de seu filho com Romana Novais

DJ Alok e Romana Novais. Foto: Instagram / @romananovais

Alok anunciou o nome do filho que terá com sua esposa, Romana Novais, em seu Instagram, nesta quarta-feira, 11. "Nosso filho vai se chamar Ravi", revelou o DJ.

Sua esposa, Romana Novais, escreveu explicando a escolha do nome: "Ravi, meu filho, você carrega a simbologia do sol e reflete portanto a luz, o poder... E é exatamente isso... Te sentimos desde quando você só estava nos planos de Deus e você foi forte e chegou para mostrar que, por mais que existam dias cinzentos, o sol sempre aparece".

"Apesar do significado ser lindo, pra ser sincera, naquela época, escolhi mais por ser um nome diferente, em sânscrito, para combinar com o nome do Alok, e por estar ligado à natureza", prosseguiu.

Confira abaixo o anúncio do nome do filho do DJ Alok e Romana Novais.