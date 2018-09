Alinne Moraes revela que conheceu o pai apenas aos 22 anos

A atriz Alinne Moraes. Foto: Instagram/@alinnemoraes

Alinne Moraes revelou detalhes do encontro com o pai, que só conheceu aos 22 anos de idade. A atriz fez a declaração nesta terça-feira, 11, durante a festa de lançamento da novela Espelho da Vida.

“Meu pai ligou para a Globo para poder me conhecer. Eu tinha 22 anos de idade. A Globo me ligou para saber se era verdade, eu fui conhecê-lo e tudo mais. Eu poderia, pela minha formação, ter entendido que não queria conhecê-lo porque ele nunca foi atrás de mim”, disse. Na época em que o pai a procurou, ela estava gravando a novela Da Cor do Pecado. Oito meses após o encontro, ele morreu.

Recordando momentos da infância, quando conversava com a mãe, Alinne afirma que sempre se colocou no lugar do pai: “Eu falava: ‘mãe, eu acho que ele era muito novo, ele errou e quanto mais o tempo está passando, mas difícil fica para ele’. Eu sempre tive isso dentro de mim”. Segundo ela, esse exercício foi importante para a formação profissional, já que os atores precisam saber se colocar no lugar dos personagens.

Na nova novela das seis da TV Globo, Alinne será a ambiciosa Isabel, que se envolve com Felipe, interpretado por Patrick Sampaio, mesmo estando de casamento marcado. No perfil oficial no Instagram, a atriz compartilha com os seguidores a preparação para ser personagem da novela Espelho da Vida.